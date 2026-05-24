Консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП на трассе Джульфа-Тебриз

Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Джульфа-Тебриз.
Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат Рамиль Рза оглу Имранов, занимавший должность консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в Тебризе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.
В министерстве выразили соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего.
