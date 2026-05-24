Проблем с визами для россиян в Новую Зеландию нет, заявил посол

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Проблем с туристическими визами для россиян в Новую Зеландию сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
«С визами в последнее время нет проблем, новозеландцы дают туристические визы нормально, хотя бывают и отказы. Несмотря на то что они политически мотивированы в своих поступках, туризм — это одна из основных сфер дохода новозеландского бюджета, поэтому им выгодно развивать туризм», — рассказал дипломат в беседе с агентством.
В Новой Зеландии есть куда съездить: это и известный Хоббитон, и удивительной красоты пейзажи, отметил Кранс.
«Многим нравится ездить из Новой Зеландии в Антарктиду, там есть туры, поэтому это место привлекает внимание россиян, но объем поездок небольшой, потому что этот туристический рынок россиянами еще не освоен. Мало компаний работают на этом направлении», — добавил собеседник агентства.