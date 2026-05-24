Месть Трампа: США не простят Израилю провала в Иране

Вашингтон вытеснил Тель‑Авив из переговоров по Ирану, поскольку перестал рассматривать его как близкого партнёра в урегулировании, переведя в статус военного союзника. Как сообщает американская газета The New York Times, в результате Израиль испытывает нехватку информации и вынужден собирать её через свои связи и наблюдение внутри Ирана.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог‑американист Малек Дудаков объяснил, как изменилась ситуация в отношениях двух стран.
«В очередной раз ухудшаются личные отношения между Трампом и Нетаньяху. Хотя они давние друзья, на фоне провала в Иране раскол между Соединёнными Штатами и Израилем продолжается. Израильское лобби вместе с “ястребами” внутри США активно требует от Трампа продолжать боевые действия, сорвать перемирие и нанести финальный удар по Ирану.
Другое дело, что возникает вопрос: если не удалось до этого на протяжении двух месяцев войны склонить Иран на свою сторону, то странно было бы ожидать того, что в рамках очередной ограниченной ракетно‑бомбовой кампании это всё‑таки удастся им сделать. Тем более что у Ирана есть возможности отвечать: бить снова по Израилю, по израильской инфраструктуре, бить по энергетической инфраструктуре монархий Залива, по американским военным базам, которые иранцы и так знатно разгромили за эти два месяца войны, а также наносить удары по американской малочисленной военно‑морской группировке, которая пытается сторожить внешнюю сторону Ормузского пролива.
Здесь для Соединённых Штатов большие риски того, что это всё снова будет перерастать в серьёзную общерегиональную эскалацию", — сказал он.
Ещё одним немаловажным фактором являются цены на топливо, отметил эксперт.
"В таком случае цены на нефть взлетят там до 150 либо 200 $ за баррель. И цены на топливо в Америке будут снова обновлять рекорды. Стоимость бензина, дизеля и авиационного керосина в США с начала войны с Ираном выросла примерно двукратно.
Это очень сильно бьёт и по американской экономике, и по рейтингам Дональда Трампа в опросах общественного мнения. Более 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за скорейшее прекращение войны и за нормальные переговоры", — уточнил Дудаков.
Политолог подчеркнул, что если Трамп пойдёт на поводу у Израиля и возобновит военные действия в Иране, он будет идти против мнения подавляющей части американского электората.
«Для Нетаньяху это вопрос политического выживания, потому что его правящая коалиция развалилась. Осенью будут выборы, на которых есть вероятность того, что он и его партия проиграют. Тогда следующим премьер‑министром Израиля становится главный нынешний оппозиционер в стране — Нафтали Беннет, который сейчас как раз с либералами формирует “антинетаньяху” коалицию. Плюс над Нетаньяху нависают ещё и уголовные дела, поэтому для него есть единственный шанс из всей этой ситуации выйти — это продолжать войну с Ираном какими бы то ни было усилиями», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, Трамп понимает риски, поэтому несколько отодвинул на второй план израильское лобби и главных «ястребов».
"Сейчас он в срединном положении находится, пытается вести переговоры, но на своих условиях. Иран условия американцев не принимает, Трамп грозит новой войной, но при этом пока не доводит ситуацию до возобновления боевых действий.
Учитывая все указанные факторы, не говоря ещё и про истощение американских военных арсеналов, острую нехватку противоракетных систем ПВО и всего остального, продолжать боевые действия на протяжении длительного периода для США проблематично", — объяснил американист.
Дудаков выразил уверенность, что конфликты между Трампом и Нетаньяху в дальнейшем будут проявляться и в публичной, и в непубличной плоскости.
«Сейчас, можно сказать, только всё только начинается. Трамп может стать последним произраильским президентом в американской истории. Отношение к Израилю внутри США резко ухудшилось. Сейчас более 60% американцев воспринимают Израиль негативно. Кто бы ни стал следующим президентом — республиканец или особенно демократ — они будут, конечно, пересматривать отношения с Израилем. Демократы уже сейчас, например, предлагают полностью приостановить военную и финансовую поддержку еврейского государства», — резюмировал он.