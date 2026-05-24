Месть Трампа: США не простят Израилю провала в Иране

Другое дело, что возникает вопрос: если не удалось до этого на протяжении двух месяцев войны склонить Иран на свою сторону, то странно было бы ожидать того, что в рамках очередной ограниченной ракетно‑бомбовой кампании это всё‑таки удастся им сделать. Тем более что у Ирана есть возможности отвечать: бить снова по Израилю, по израильской инфраструктуре, бить по энергетической инфраструктуре монархий Залива, по американским военным базам, которые иранцы и так знатно разгромили за эти два месяца войны, а также наносить удары по американской малочисленной военно‑морской группировке, которая пытается сторожить внешнюю сторону Ормузского пролива.