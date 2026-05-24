В Вологодской области объявили режим беспилотной опасности

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на данные Минобороны РФ.
«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим “Беспилотная опасность”, — написал он в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше