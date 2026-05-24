Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели начали новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых под Красноярском

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года.

Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Поиски продлятся с 23 по 26 мая. К работам привлечены пять сотрудников отряда и четыре единицы техники. В первый день было обследовано шесть кв. км леса в районе Кутурчина Манско-Уярского округа.

Однако обнаружить пропавших пока не удалось.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, зачем участвует в телевизионных шоу. По словам мужчины, он делает это для защиты близких.