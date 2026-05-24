Спасатели начали новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых под Красноярском

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года.
Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Поиски продлятся с 23 по 26 мая. К работам привлечены пять сотрудников отряда и четыре единицы техники. В первый день было обследовано шесть кв. км леса в районе Кутурчина Манско-Уярского округа.
Однако обнаружить пропавших пока не удалось.
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, зачем участвует в телевизионных шоу. По словам мужчины, он делает это для защиты близких.