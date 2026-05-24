В СФУ прошла стратегическая сессия «Лучшие практики повышения производительности труда в университетах России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.
На базе Сибирского федерального университета прошла стратегическая сессия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Лучшие практики повышения производительности труда в университетах России». В работе приняли участие около 80 представителей ректорского корпуса и проректоры по развитию университетов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук представил ключевые направления повышения эффективности университетов: рост производительности труда, управление численностью и затратами, цифровизацию процессов на базе платформенных решений.
«Вопрос повышения производительности в университетах сегодня выходит далеко за рамки классического понимания увеличения эффективности их деятельности. Это не про скорость выполнения задач, а про вовлечение вуза в новые подходы к управлению, которые должны охватыватывать все направления от научно-исследовательской и образовательной деятельности до цифровизации базовых процессов. На стратегической сессии мы рассмотрели несколько лучших практик, некоторые из которых позволили сократить временные затраты на 30−50%, что не только высвободило ресурсы университетов, но и позволило повысить качество результатов. Наша задача — не просто внедрять лучшие практики и “коробочные решения”, а обеспечить их масштабируемость на всю сеть университетов и вовлечь все вузы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности», — отметил на стратсессии замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, приветствуя участников, подчеркнул: «Производительность труда к 2030 году должна вырасти везде — на производствах, в социальной сфере, в высшей школе. Это не сокращение расходов на персонал — это повышение зарплаты работника, улучшение экономики, более интересная работа. Все, кто будет заканчивать университеты в ближайшие годы, уже должны выйти носителями этих ценностей. Если мы правильно их подготовим — они станут агентами изменений. Когда мы переходим от точечных практик к фронтальным решениям, без университетов это сделать невозможно».
В ходе сессии университеты представили конкретные решения, дающие результаты. Например, в СФУ автоматизировали заселение студентов в общежития, в СибГУ имени М. Ф. Решетнёва — упорядочили документооборот образовательных программ. Северо-Восточный федеральный университет запустил МФЦ для студентов по принципу единого окна, Тюменский государственный университет внедрил цифровой профиль научно-педагогических работников.
Также в рамках стратегической сессии для представителей университетов была проведена деловая игра, которая моделирует управление университетом в условиях ресурсных ограничений, внешних рисков и высокой неопределенности. Участники отрабатывали навыки принятия решений, сочетая задачи краткосрочной устойчивости с долгосрочным развитием вуза.
По итогам стратегической сессии сформирован перечень предложений по сбору лучших практик повышения производительности труда в университетах России на 2030 год с учётом отраслевой специфики, а также определен алгоритм самостоятельного внедрения таких практик в образовательных организациях.
Отобранные практики войдут в отраслевую программу в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и будут тиражированы по университетам страны.
Добавим, мероприятие стало логичным продолжением Всероссийского форума по производительности труда, который прошёл в Красноярске в начале недели с участием членов Правительства России. Таким образом, Красноярский край на протяжении всей недели оставался федеральной площадкой для обсуждения одной из ключевых задач.