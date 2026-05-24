В СФУ прошла стратегическая сессия «Лучшие практики повышения производительности труда в университетах России»

«Вопрос повышения производительности в университетах сегодня выходит далеко за рамки классического понимания увеличения эффективности их деятельности. Это не про скорость выполнения задач, а про вовлечение вуза в новые подходы к управлению, которые должны охватыватывать все направления от научно-исследовательской и образовательной деятельности до цифровизации базовых процессов. На стратегической сессии мы рассмотрели несколько лучших практик, некоторые из которых позволили сократить временные затраты на 30−50%, что не только высвободило ресурсы университетов, но и позволило повысить качество результатов. Наша задача — не просто внедрять лучшие практики и “коробочные решения”, а обеспечить их масштабируемость на всю сеть университетов и вовлечь все вузы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности», — отметил на стратсессии замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.