В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») приступили к новым, четырехдневным поискам пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых, в первый день были обследованы шесть квадратных километров леса, но результата это не принесло, сообщил отряд.
«Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке следственных органов принимают участие в повторных поисках пропавшей семьи в районе… Кутурчина Манско-Уярского округа. В поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении отряда.
Спасатели уточнили, что за первый день поисков были обследованы шесть квадратных километров леса, но пропавшую семью найти не удалось.
Семья Усольцевых пропала недалеко от населенного пункта Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября объявило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.