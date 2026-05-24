38 жителей региона получили награды из рук губернатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды 38 жителям региона. Среди награжденных — представители ключевых отраслей экономики.
«В ближайшие дни завершится учебный год. Ребята, которые сейчас еще определяются со специальностью, узнают сегодня о вас из телевизионных сюжетов, Интернета, социальных сетей и задумаются о том, как добиться таких же успехов. Рассчитываю, что ваша трудовая биография для многих из них станет ориентиром при выборе будущей профессии, ориентиром для формирования отношения к делу — профессионального и беззаветного. Каждый из вас — пример того, что можно добиться значимых результатов в любой сфере деятельности. За этими наградами стоит труд больших коллективов, не один день и не один год сложной, напряженной работы. Только так Сибирь живет и развивается, обеспечивая укрепление и сохранение богатства нашей страны. Благодарю вас за труд, служение выбранному делу, за любовь к своей Родине и желание каждый день делать больше для того, чтобы наша страна жила лучше», — обратился к собравшимся Михаил Котюков.
В числе тех, кто получил в этот день государственные награды, немало авторитетных людей, чьи имена известны в крае многим. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена председателю Красноярского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» Олегу Исянову. Благодарность Президента России получил научный руководитель Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН» Василий Шабанов.
Представители здравоохранения, нефтяной, газовой, угольной промышленности, сельского хозяйства и сферы образования удостоены почетных званий. Глава региона вручил трем работникам Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона почетные грамоты и благодарности Президента России.