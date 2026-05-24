Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне, заявили в МИД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская сторона поддерживает с украинской контакты на рабочем уровне, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне», — сказал высокопоставленный дипломат.
Он добавил, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
