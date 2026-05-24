Нормы международного гуманитарного права не способны остановить преступные действия ВСУ, включая недавнюю атаку на Луганск. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат уточнил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам даже в центре городов, не имея военного обоснования.
«Нацисты показывают всеядность. Никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», — написал посол в телеграм-канале.
Мирошник добавил, что удар пришелся примерно в километре от главного здания Луганского университета, при этом ранее его филиал в Старобельске уже подвергался атаке в ту же ночь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он назвал это явным терактом и отметил, что никаких военных объектов рядом не было. Глава государства пообещал военный ответ Киеву.