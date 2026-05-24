Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 31-й бригаде ВСУ обманывают семьи погибших наемников, заявил активист

РИА Новости: семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не платят деньги.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги и по году не отвечают на запросы о судьбе родственников, воевавших на украинской стороне, сообщила РИА Новости руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.

В феврале РИА Новости выяснило, что группировка наемников «Специальная латинская бригада» (СЛБ) присоединилась к 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«Подразделение А4773 (номер воинской части 31-й бригады — ред.) не отвечает по году, не выплачивает родственникам деньги», — сказала собеседница агентства.

Президент Колумбии Густаво Петро 5 мая этого года заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.