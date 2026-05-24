Россия поддерживает с Украиной контакты на рабочем уровне

Российская сторона поддерживает с украинской стороной контакты на рабочем уровне, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Об этом Полищук заявил РИА Новости.
По его словам, взаимодействие между сторонами осуществляется на рабочем уровне.
Он уточнил, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
Ранее Полищук заявил, что российская сторона всегда была и остаётся открытой к переговорам с украинской стороной.
Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.Читать дальше