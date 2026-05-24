Врач Минакова: риски распространения Эболы в России минимальны

Риски распространения лихорадки Эбола в России минимальны, заявила врач-инфекционист Юлия Минакова.
Об этом Минакова рассказала РИА Новости.
Она подчеркнула, что на территории страны никогда не было местной циркуляции вируса Эбола, а все регистрировавшиеся случаи были завозными.
При малейшем подозрении немедленно вводятся международные медицинские правила, и человек отправляется на карантин.
По словам инфекциониста, сценарии локализации очагов уже надёжно отработаны на практике, что сводит угрозу к нулю.
«Уже все сценарии противоэпидемических мероприятий отработаны в период пандемии COVID-19, и в нашей стране мы достаточно быстро всё это локализуем», — сказала собеседница агентства.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго оценивается как очень высокий.