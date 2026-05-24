Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады: Киев готовил атаку на Москву со спецслужбами Запада

В частности, к этому причастны британцы, заявил политолог Спиридон Килинкаров.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Массированная дронная атака на Москву в прошлые выходные — это заготовка украинских и западных спецслужб, в частности Великобритании. Об этом в беседе с ТАСС заявил политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

«Чья это заготовка? Только ли это заготовка украинских спецслужб? Нет, конечно. За всем этим стоят западные спецслужбы, в частности британцы. Их задача, конечно же, на самом деле провоцировать Россию», — отметил он.

По мнению собеседника агентства, эти атаки свидетельствуют о провале ВСУ в зоне конфликта. «Исходя из того, что на поле боя ничего не получается, [ВСУ] ничего не остается, как проводить масштабные ракетно-дронные атаки разовые», — продолжил Килинкаров.

Массированная атака на Москву, по его мнению, — это заготовка, которая была сделана под 9 мая, но по некоторым причинам не состоялась.