Биотехнолог Золотарёва: ряд удобрений могут быть опасны для здоровья дачников

Значительная часть минеральных подкормок содержит химически активные соединения азота, фосфора и калия, которые при нарушении дозировки начинают накапливаться в почве, воде и растительных тканях. Наибольший риск связан с азотными удобрениями, прежде всего с аммиачной селитрой и мочевиной.
Об этом рассказала в беседе с RT кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.
«Избыток азота ускоряет накопление нитратов в овощах, особенно в зелени, редисе, огурцах и ранних томатах. После попадания в организм нитраты частично превращаются в нитриты, а они нарушают перенос кислорода кровью и создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — предупредила она.
При попытках ускорить рост растений повышенными дозами подкормок содержание азотных соединений в овощах резко увеличивается, добавила эксперт.
«Особенно быстро такие вещества накапливаются в тепличной зелени и ранних овощах при недостатке солнечного света. Регулярное употребление такой продукции создаёт дополнительную нагрузку на обменные процессы и систему детоксикации организма. Детский организм, а также организмы людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сосудов особенно чувствительны к повышенному содержанию нитратов в пище», — заявила собеседница RT.
Осторожности требует и применение органических удобрений, добавила она.
«Навоз, птичий помёт и компост многие считают полностью безопасными, но биологическое происхождение не исключает потенциальную опасность от их использования. Свежий навоз содержит большое количество аммиака, продуктов брожения, бактерий и яиц паразитов. При внесении в теплицы или закрытые парники концентрация испарений аммиака может повышаться настолько, что начинает раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и глаз», — предостерегла специалист.
Отмечается, что при неправильном хранении органических удобрений в них активно размножаются микроорганизмы, включая кишечные бактерии и плесневые грибы.
«Также внимательными нужно быть при использовании удобрений с микроэлементами, содержащими медь, бор или марганец. Эти вещества нужны растениям в минимальных количествах, превышение дозировки быстро делает их токсичными. Медь способна накапливаться в почве годами и постепенно ухудшать её микробиологический состав. При попадании концентрированных растворов таких удобрений на кожу могут возникать раздражение и химические ожоги, а вдыхание аэрозоля во время распыления способно вызывать воспаление слизистых оболочек дыхательных путей», — добавила Золотарёва.
По её словам, многие дачники разводят концентраты без перчаток и респираторов, хранят вскрытые упаковки в жилых помещениях или используют остатки растворов повторно через несколько недель.
«За это время химический состав удобрений меняется, часть соединений распадается с образованием более агрессивных веществ. При смешивании разных удобрений без учёта совместимости могут выделяться аммиак и другие раздражающие соединения. Поэтому при использовании удобрений важно изучать инструкцию, не превышать дозировку, соблюдать правила безопасности и условия хранения», — заключила эксперт.
