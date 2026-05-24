FT: США задерживают поставку ракет Tomahawk в Японию из-за войны с Ираном

Япония заказала Tomahawk в 2024 году и рассчитывала получить две партии по 200 ракет к апрелю 2028 года. Дальность их действия составляет 1,6 тыс. км, что должно обеспечить Токио потенциал «контрудара» по прибрежным районам Китая. Как отмечает эксперт по азиатской безопасности из Института глобальных исследований Canon Кэндзи Минэмура, эти ракеты критически важны для Японии, поскольку у нее практически нет аналогов более чем 2000 китайских ракет большой дальности, нацеленных на японскую территорию.