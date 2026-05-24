Китай запустит на орбиту экипаж с бывшей сотрудницей полиции на борту

По информации CMSA, первый гонконгский тайконавт Ли Цзяин, в прошлом сотрудник полиции, была отобрана в экипаж в качестве специалиста по полезной нагрузке. С ней летят Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань. Один из них останется на станции на год в порядке эксперимента по исследованию организма человека в условиях длительного космического полета. Кто именно это будет, решится позже во время их полета.