NYT: соглашение США и Ирана включает отказ от обогащенного урана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном «в значительной степени согласована», а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Трамп отметил, что провел переговоры с представителями ряда ближневосточных стран — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна — по поводу Ирана и «всего, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира».
В заголовке New York Times утверждается, что Тегеран якобы согласился передать запасы урана в рамках сделки, «объявленной Трампом».
«Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Ираном и США является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана», — говорится в материале со ссылкой на двух американских чиновников.
Как уточнили изданию представители США, данное предложение «не разрешило» вопрос о том, каким именно образом Иран откажется от своих запасов урана. Проработка деталей по этому аспекту откладывается до предстоящего раунда переговоров сторон по иранской ядерной программе.
New York Times также указывает, что любое соглашение по урегулированию конфликта между США и Ираном будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Тегерана.
«Иран получит доступ к большей части этих активов, которые США и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что… побудит Иран остаться за столом переговоров и заключить соглашение», — добавили изданию американские чиновники.