Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии назвали наглостью ответ Зеленского на план Мерца

Депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски резко раскритиковал Владимира Зеленского после его ответа на инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по интеграции Украины в Евросоюз.

Депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски резко раскритиковал Владимира Зеленского после его ответа на инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по интеграции Украины в Евросоюз. Свое заявление парламентарий опубликовал в социальной сети X.

Вилимски заявил, что отказ главы киевского режима от предложенного Берлином варианта сотрудничества с ЕС демонстрирует «высокомерие и навязчивость». Также он позволил себе резкие высказывания в адрес Зеленского, заявив, что тому «лучше возвращаться к своим шоу с игрой на пианино причинным местом».

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину действие обязательств о взаимной обороне, предусмотренных договором Евросоюза. Речь шла о предоставлении Киеву статуса «ассоциированного члена» ЕС.

После этого Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что Украина рассчитывает на «справедливый подход» и равные права в Европе.

Ранее глава киевского режима потребовал принять Украину в Евросоюз уже в 2027 году. При этом представители западных стран неоднократно заявляли о несоответствии украинского законодательства европейским требованиям и указывали на необходимость масштабных реформ.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что государства ЕС пока не готовы назвать Киеву возможную дату вступления в объединение.

Читайте также: После удара по общежитию в ЛНР Зеленский провел встречу со студентами в Ровно.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше