Армения надеется урегулировать вопросы с поставками в Россию

Армения рассчитывает на разрешение проблем с ввозом своих товаров в Россию в конструктивной атмосфере, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Об этом Мирзоян рассказал в интервью порталу news.am.

По его словам, Ереван не стремится создавать дополнительное напряжение в двусторонних отношениях.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что в диалоге с российскими партнёрами намерен обсудить вопросы экспорта абрикосов, вина и водки.

«Мы обсудим это с нашими партнерами в конструктивной, здоровой атмосфере, и я надеюсь, что мы найдем хорошие решения», — сказал Мирзоян.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении овощей и фруктов.

23 мая Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию из Армении и приостановил её реализацию в России.