МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Наемники ВСУ из стран Запада, особенно из англосаксонских стран, практически исчезли из зоны боевых действий. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.
«Киевский режим тщательно скрывает данные о погибших в зоне боевых действий “солдатах удачи”. Но мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование все чаще стало иностранцев использовать как «пушечное мясо». «Их массово бросают на самые сложные участки фронта, где потери просто колоссальные», — пояснил представитель силовых структур.