Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в зоне боевых действий практически исчезли западные наемники ВСУ

Особенно это касается военных из англосаксонских стран, отметили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Наемники ВСУ из стран Запада, особенно из англосаксонских стран, практически исчезли из зоны боевых действий. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«Киевский режим тщательно скрывает данные о погибших в зоне боевых действий “солдатах удачи”. Но мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование все чаще стало иностранцев использовать как «пушечное мясо». «Их массово бросают на самые сложные участки фронта, где потери просто колоссальные», — пояснил представитель силовых структур.