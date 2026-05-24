Захарова заявила о готовности иностранных СМИ посетить Старобельск

Иностранные журналисты со всех континентов выразили готовность посетить Старобельск в ЛНР, где после удара ВСУ погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, поездка будет организована в ближайшее время.

Как уточнила Захарова, представители зарубежных СМИ смогут побывать на месте происшествия, пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, сотрудниками администрации и очевидцами произошедшего.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства ранее заявляла, что британская телерадиокомпания Би-би-си отказалась от поездки в Старобельск. По ее словам, сотрудники американского телеканала CNN в этот момент находились в отпуске, а власти Японии запретили местным журналистам освещать произошедшее.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 23 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По данным Следственного комитета, ночью по зданию были нанесены удары четырьмя беспилотниками самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник.

Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погиб 21 человек.

