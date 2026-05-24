В МИД рассказали о статусе контактов России и Украины

Взаимодействие России и Украины сохраняется на рабочем уровне. Об этом проинформировал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне», — сказал Полищук для РИА Новости.
По словам дипломата, продолжаются обмен пленными, передача гражданских лиц и возвращение на родину останков погибших.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в мае подчеркивал, что в трехсторонних переговорах по Украине возникла пауза.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, ее интересует «основательный возврат Украины к 90-му году».
В свою очередь российский президент Владимир Путин отметил, что для Киева ситуация на передовой становится катастрофической, несмотря на помощь западных стран.