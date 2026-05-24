ТАСС: обещанного Евросоюзом Украине кредита в €90 млрд хватит менее чем на год

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина при нынешнем уровне расходов на ведение боевых действий потратила бы полностью кредит от Евросоюза в размере €90 млрд за 232 дня, то есть менее чем за восемь месяцев. Это следует из подсчетов ТАСС.
Ранее в Киеве оценили текущий уровень расходов примерно в $450 млн в день (около €387 млн).
Доходы Украины в 2026 году при этом составляют около $69 млрд. Этого хватит всего на 153 дня ведения боевых действий.
В целом оценки Киевом собственных расходов на продолжение конфликта против России увеличились с конца 2025 года более чем на $40 млрд в год. Тогда Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно порядка $120 млрд в год, из которых около половины должны идти на военные расходы. С учетом оценки расходов в $450 млн в день Киеву потребуется около $164 млрд в год (порядка €141 млрд).
Евросоюз не собирается выдавать в 2026 году полностью все €90 млрд кредита, планируя растянуть эту сумму до конца 2027 года. Однако удовлетворение все растущих финансовых потребностей Украины в любом случае ляжет почти полностью на страны ЕС (участие в финансировании МВФ и других стран-союзников невелико, а США полностью прекратили прямое финансирование Украины). Указанная выше сумма кредита и так уже не учитывает двустороннее финансирование Киева, прямые военные поставки, программу закупок у США (PURL). Так, только в рамках контактной группы по Украине Киев заручился обязательствами по военным поставкам на сумму $38 млрд в 2026 году, еще около $4,8 млрд составляют обязательства европейских стран по программе PURL только на конец марта 2026 года.