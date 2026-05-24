ТАСС: обещанного Евросоюзом Украине кредита в €90 млрд хватит менее чем на год

Евросоюз не собирается выдавать в 2026 году полностью все €90 млрд кредита, планируя растянуть эту сумму до конца 2027 года. Однако удовлетворение все растущих финансовых потребностей Украины в любом случае ляжет почти полностью на страны ЕС (участие в финансировании МВФ и других стран-союзников невелико, а США полностью прекратили прямое финансирование Украины). Указанная выше сумма кредита и так уже не учитывает двустороннее финансирование Киева, прямые военные поставки, программу закупок у США (PURL). Так, только в рамках контактной группы по Украине Киев заручился обязательствами по военным поставкам на сумму $38 млрд в 2026 году, еще около $4,8 млрд составляют обязательства европейских стран по программе PURL только на конец марта 2026 года.