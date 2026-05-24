После падения беспилотников Польша ускорила строительство убежищ

Польские власти ускорили строительство бункеров и убежищ на фоне опасений возможной эскалации, сообщает Bloomberg. Одним из факторов, подтолкнувших страну к этим мерам, стали случаи падения беспилотников на польской территории.
Бывший пресс-секретарь завода ArcelorMittal Эва Карпинска рассказала агентству, что предприятию достался бункер времен холодной войны. По ее словам, сооружение решили сохранить как напоминание о событиях той эпохи, а не сносить.
Замглавы департамента гражданской защиты МВД Польши Роберт Клоновский заявил, что последнее полноценное убежище в стране строилось еще в середине 1980-х годов. По данным опроса, место в оборудованных защитных сооружениях есть лишь примерно у 1% жителей страны. Остальным в случае угрозы пришлось бы укрываться в метро и подвалах.
Аналитик Петр Войке признал, что специалисты пока не располагают готовыми решениями для защиты крупных городов от атак беспилотников. На этом фоне польские власти обязали девелоперов предусматривать защитные помещения в новых зданиях, а также запустили приложение с картой убежищ под названием «Где спрятаться».
