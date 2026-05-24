Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Японии обеспокоен военной деятельностью России

NHK: Япония обеспокоена военной деятельностью России на Дальнем Востоке.

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность «военной деятельностью России» на Дальнем Востоке и стратегическим взаимодействием с Китаем, сообщил телеканал NHK.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на самом северном японском острове Хоккайдо посетил базу Макоманаи сухопутных сил самообороны, а затем авиабазу Титосэ.

«Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая “северные территории” (как в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — ред.), имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — сказал Коидзуми в приветственном слове личному составу базы.

Он подчеркнул, что несмотря на повышение необходимости укреплять оборону на юго-западных рубежах Японии, «Хоккайдо по-прежнему остается важным регионом с точки зрения обороны».

«Важно поддерживать систему обороны без (малейшей — ред.) бреши», — сказал Коидзуми.

Он также заявил, что сроки размещения на базе Камифурано на Хоккайдо ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, пока находятся на рассмотрении.