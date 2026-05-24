Военкор Сладков: ВСУ усиливают атаки БПЛА на РФ, чтобы скрыть неудачи на фронте

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ВСУ начинают усиленно атаковать регионы России с помощью дронов, чтобы получить информационный повод для прикрытия собственных неудач на фронте. Об этом ТАСС заявил военный корреспондент, журналист и документалист Александр Сладков.
«Возьмите пример гибели обычных мирных граждан в Рязани, Подмосковье, Белгородской области. Бьют, убивают — это старая практика ВСУ. То же самое они делали в ходе активных карательных действий в Донбассе в годы Русской весны. Как только неприятности на фронте, как только нужно получить какой-то дополнительный информационный мотив и применить его у себя на территории, они бьют по людям, по объектам, которые горят, которые все видят. Разрушают какие-то многоэтажки, и информация о ликвидации последствий этих ударов, естественно, расходится и по российским СМИ. ВСУ используют эту информацию, усиливая своими домыслами либо информационными извращениями, рассказывая неправду об этой ситуации», — сказал военкор.
Сладков подчеркнул, что спецоперация на Украине должна быть завершена только победой России. «Конечно, больно это все. Конечно, это влияет на настроение людей на этих территориях. Хочется быстрее победить, не закончить, не остановить, а победить, потому что без победы спокойствия и безопасности в России не будет. Это понял уже каждый от малого ребенка до увядающего пенсионера», — отметил он.