Черная метка Макрону: главный француз получил очень тревожные сигналы

Обыски в официальной резиденции президента Франции — событие, которое само по себе выходит за рамки рядовой полицейской процедуры. Это удар по статусу, по сакральному символу государства. И когда 21 мая следователи Национальной финансовой прокуратуры вошли в Елисейский дворец, вся Франция замерла.
Что ищут в кабинетах Макрона? Почему обыски пытались провести ещё месяц назад, но получили отказ? И главное — что это значит для будущего Макрона?
Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru рассказал, чем обыски грозят первой семье Франции. Похоже, что после ухода Макрона его ждёт не тихая старость, а вереница судебных заседаний, сравнимая с участью его предшественника Николя Саркози. Только — в более жёстком варианте.
Дело Shortcut Events: миллионы евро на торжествах.
Об обысках в Елисейском дворце, которые прошли 21 мая, сообщила газета Le Monde. Позже факт следственных действий подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции.
Уточняется, что обыски связаны с расследованием возможных коррупционных схем при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events, которая с 2002 по 2024 год отвечала за организацию крупных торжественных мероприятий для администрации президента, связанных, в том числе, с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.
По данным Le Canard Enchaine, каждое такое мероприятие обходилось государству примерно в 2 млн евро. Примечательно, что обыски пытались провести ещё 14 апреля, но тогда сотрудники резиденции отказали в доступе, сославшись на принцип неприкосновенности помещений администрации президента.
2 миллиона евро за одно мероприятие — сумма, которая вызывает вопросы даже у далёких от финансов людей. А сколько таких мероприятий было за 22 года? И кто получал эти деньги? Прокуратура явно подозревает, что контракты распределялись не по конкурсу, а среди «своих». И если это подтвердится, то коррупционный скандал может стать самым громким во Франции со времён дела Саркози.
Показательно, что следователям пришлось договариваться о проведении обысков на уровне высших чиновников. Это значит, что сопротивление было серьёзным. И что Макрон, мягко говоря, не рад такому вниманию к своим подчинённым.
«Вряд ли Макрону что-то грозит»: пока — да, но потом…
«Вряд ли Макрону что-то грозит по этому делу. Не думаю, что президент Франции подписывал бумаги на оплату проведений мероприятий для своего офиса. Для этого есть завхозы и управделами», — пояснил политолог Павел Данилин.
И действительно, пока Макрон у власти, он неприкосновенен. Все стрелы будут отведены в сторону. Найдутся крайние — некие управляющие делами, чиновники среднего звена, может быть, даже кто-то из министров. Но не сам президент. Однако это лишь сейчас. А что будет после 2027 года?
Судьба Саркози как предупреждение: почему Макрону не позавидуешь.
Ряд экспертов, в том числе и Павел Данилин, ранее выразил мнение, что Макрона после окончания его президентского срока ждёт судебное разбирательство. И это не голословное утверждение. У Франции есть свежий пример экс-президента, который реально отсидел в тюрьме.
«После того, как Макрон станет уже бывшим президентом, действительно, есть все шансы, что он повторит судьбу Саркози только в более жестком варианте. Саркози очень быстро отсидел и вышел. С Макроном все будет немного иначе», — пояснил политолог Данилин.
Николя Саркози отделался сравнительно легко — 20 дней тюрьмы, потом домашний арест.
Украинский след и коррупция: какие дела грозят Макрону.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев отметил, что окончание президентского срока Макрона (который истекает в 2027 году) вряд ли принесет облегчение его семье. Наоборот, всё самое страшное начнётся именно тогда, когда исчезнет защита, которую даёт президентская должность.
«Главный вопрос не в том, чем будет заниматься Макрон, а будут ли какие-то структуры заниматься им. Потому что, на мой взгляд, Макрон может повторить судьбу Саркози. Может быть, не сразу, но звоночки есть. У его приближенных уже прошли обыски, а когда он перестанет быть президентом, лишится иммунитета, то раскрыться может много чего интересного. Наверняка, всплывут какие-то коррупционные скандалы. Не исключено, что в них будет фигурировать и сама Брижит», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, после окончания президентского срока Макрон, вероятно, утонет в судебных разбирательствах.
«Макрон если и будет чем-то заниматься, то это, например, нанимать себе адвокатов. Сложно сказать: посадят его или нет, но в любом случае судебных процессов ему не избежать. Тихого постпрезидентства у него точно не будет», — добавил эксперт.
Перенджиев не исключил, что Макрон может быть замешан в различных схемах по отмыванию денег, в том числе с теми, которые могут быть связаны с Украиной. Франция под руководством Макрона была одной из самых активных стран ЕС в поддержке Киева. Миллиарды евро ушли на военную помощь, гуманитарные программы и финансовую поддержку украинского бюджета. Европейские налогоплательщики вправе спросить: куда именно ушли их деньги? И, возможно, ответы приведут прямо в кабинет бывшего президента.
Обыски в Елисейском дворце — это не конец истории, а только её начало. Пока президентская неприкосновенность защищает Макрона от прямых обвинений. Но время идёт. 2027 год не за горами. И тогда его семья, его приближённые, его соратники могут оказаться в эпицентре скандала, который навсегда перечеркнёт его политическое наследие.