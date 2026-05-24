Скрывавшая потери бригада ВСУ подтвердила пропажу более 780 военных

В марте этого года сообщалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, записывая погибших в пропавшие без вести. В том же месяце практически вся 2-я рота данной бригады пропала без вести в ходе попытки форсировать реку Волчья.