Скрывавшая потери бригада ВСУ подтвердила пропажу более 780 военных

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Скрывавшая потери 159-я бригада ВСУ подтвердила пропажу без вести более 780 пропавших военнослужащих под Волчанском Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Согласно данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — рассказал собеседник агентства.
В марте этого года сообщалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, записывая погибших в пропавшие без вести. В том же месяце практически вся 2-я рота данной бригады пропала без вести в ходе попытки форсировать реку Волчья.