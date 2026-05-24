Axios: США и Иран могут подписать меморандум на 60 дней

Соединённые Штаты и Иран могут заключить меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней с возможностью продления.
Об этом Axios сообщил со ссылкой на неназванного представителя США.
По данным портала, документ предусматривает, что на весь срок действия Ормузский пролив будет открыт для судоходства без взимания платы за проход.
Иран, со своей стороны, обязуется разминировать установленные в проливе мины для обеспечения беспрепятственного движения судов.
Меморандум может быть продлён по взаимному согласию сторон.
«В течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход», — говорится в сообщении портала.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.
Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.