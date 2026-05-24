В Пакистане рассчитывают принять переговоры США и Ирана очень скоро

Премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф поздравил президента США Дональда Трампа в связи с «усилиями по достижению мира».

ИСЛАМАБАД, 24 мая. /ТАСС/. Пакистан рассчитывает в ближайшее время стать площадкой нового раунда переговоров между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф.

«Пакистан продолжит свои мирные усилия с предельной искренностью, и мы надеемся очень скоро принять следующий раунд переговоров», — написал он в X.

Глава пакистанского правительства поздравил президента США Дональда Трампа в связи с «усилиями по достижению мира» и «продуктивным телефонным разговором» с представителями Саудовской Аравии, Катара, Турции, Египта, ОАЭ, Иордании и Пакистана. По его словам, эти переговоры позволили обменяться мнениями о текущей региональной ситуации и дальнейших шагах в рамках мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он указал, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
