США могут снять блокаду с портов Ирана и ослабить часть санкций

Соединённые Штаты снимут блокаду с иранских портов и ослабят ряд санкций в рамках меморандума о взаимопонимании, который планируют подписать для урегулирования конфликта.
Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника США.
По данным портала, меморандум предусматривает открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов.
«Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят Ирану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему свободно продавать нефть», — говорится в сообщении портала.
Чиновник также отметил, что снятие блокады будет зависеть от скорости, с которой Тегеран уберёт мины из Ормузского пролива и восстановит судоходство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.
Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.