Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом, пишут СМИ

БЕРЛИН, 24 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству со странами Глобального Юга, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.
«Как подтвердили Tagesspiegel сразу несколько источников, 67-летний политик в ближайшее время должен возглавить так называемую комиссию “Север-Юг”, — сообщило издание.
Отмечается, что это является проектом правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ для укрепления двусторонних отношений со странами Глобального Юга и их развития в глобальную сеть.
Как сообщили изданию источники в правительстве, окончательное решение еще не принято, поскольку остаются невыясненными детали касательно полномочий комиссии и должности заместителя. Одна из идей заключается в том, чтобы назначить на этот пост зарубежного представителя, например, главу Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу. Однако четко определено, что руководство должен взять на себя бывший канцлер. Официальное представление его самого и его команды запланировано на конец июня на конференции по устойчивому развитию в его родном городе Гамбурге.
Планируется, что комиссия должна состоять примерно из 20 членов. В их число войдут представители как Глобального Юга, так и Севера, в особенности, немецкие и европейские участники.