Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом, пишут СМИ

Tagesspiegel: Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом.

БЕРЛИН, 24 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству со странами Глобального Юга, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

«Как подтвердили Tagesspiegel сразу несколько источников, 67-летний политик в ближайшее время должен возглавить так называемую комиссию “Север-Юг”, — сообщило издание.

Отмечается, что это является проектом правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ для укрепления двусторонних отношений со странами Глобального Юга и их развития в глобальную сеть.

Как сообщили изданию источники в правительстве, окончательное решение еще не принято, поскольку остаются невыясненными детали касательно полномочий комиссии и должности заместителя. Одна из идей заключается в том, чтобы назначить на этот пост зарубежного представителя, например, главу Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу. Однако четко определено, что руководство должен взять на себя бывший канцлер. Официальное представление его самого и его команды запланировано на конец июня на конференции по устойчивому развитию в его родном городе Гамбурге.

Планируется, что комиссия должна состоять примерно из 20 членов. В их число войдут представители как Глобального Юга, так и Севера, в особенности, немецкие и европейские участники.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше