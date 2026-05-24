Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом, пишут СМИ

Как сообщили изданию источники в правительстве, окончательное решение еще не принято, поскольку остаются невыясненными детали касательно полномочий комиссии и должности заместителя. Одна из идей заключается в том, чтобы назначить на этот пост зарубежного представителя, например, главу Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу. Однако четко определено, что руководство должен взять на себя бывший канцлер. Официальное представление его самого и его команды запланировано на конец июня на конференции по устойчивому развитию в его родном городе Гамбурге.