Проект меморандума с США включает отказ Ирана от создания ЯО, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Проект меморандума о взаимопонимании, который может быть подписан между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана», — заявил порталу чиновник.
Как добавили порталу два источника, знакомые с ситуацией, Иран через посредников дал США «устные обещания» относительно масштаба уступок, на которые он готов пойти в отношении приостановки обогащения и отказа от ядерного материала.