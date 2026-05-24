Поиском виновных в гибели 90 шахтеров в Китае занялся вице-премьер Госсовета

Взрыв газа произошел вечером 22 мая на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. Перед этим на шахте объявили предупреждение об утечке газа. В тот момент под землей находились 247 рабочих, 90 из которых погибли, девять пропали без вести, 123 доставлены в больницы. Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group. В поисково-спасательной операции участвуют 755 человек.