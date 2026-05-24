МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик добавил, что ЕС должен предпринять несколько шагов, чтобы иметь возможность восстановить диалог с Россией.
«Он должен отменить все экономические санкции против нее, должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине», — сказал Мема.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.