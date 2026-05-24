Суд в Дагестане конфисковал 273 флакона духов у водителя фуры

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Суд в Дагестане обратил в доход государства партию люксовой парфюмерии, которую иностранный гражданин тайно вез через российскую границу в грузовике с хурмой, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники таможни на сканере обнаружили в фуре, по бумагам груженной хурмой, в ящике под полуприцепом посторонний предмет, говорится в материалах. Вскрыв ящик, инспекторы обнаружили духи известных марок: Lanvin, Chanel, Burberry, Gucci, Giorgio Armani, Black Opium, Yves Saint Laurent, Xerjoff, Montale и других.
«При вскрытии картонной коробки внутри находится парфюмерная продукция разных наименований, размеров и дозировок в количестве 273 штук общим весом брутто 31,72 килограмма», — сказано в материалах дела.
По оценке таможенных специалистов, ориентировочная стоимость незадекларированного товара по состоянию на день задержания составила около 314 тысяч рублей, следует из документов.
Водителя обвинили в нарушении требований Таможенного кодекса ЕАЭС, так как он не задекларировал обнаруженные товары в таможенной декларации. Вину он признал.
Суд учел, что правонарушение совершено впервые, и назначил мужчине наказание в виде конфискации всей партии парфюмерии в доход государства без дополнительного штрафа. Изъятый товар обращен в федеральную собственность.