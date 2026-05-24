Атака БПЛА вызвала пожар на 800 кв. м во Владимирской области

В Камешковском округе Владимирской области вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру, что привело к пожару на площади 800 кв. м, пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
По словам главы региона, инцидент произошёл в ночь на 24 мая. Беспилотники нанесли удар по инфраструктуре округа, в результате чего началось возгорание.
К ликвидации огня привлечены все необходимые силы. На месте работают оперативные службы.
Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, функционируют системы ПВО.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за шесть часов сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами.