Украинский военный с 22-летней выслугой призвал сослуживцев сдаваться в плен

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украинские солдаты должны сложить оружие и сдаться российским войскам, чтобы остаться в живых на поле боя. Об этом ТАСС заявил инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук, который был взят в плен бойцами группировки войск «Север».
По словам пленного, в 2003 году он был призван на срочную службу в 31-й Черновицкий пограничный отряд, после чего в следующем году подписал контракт и был распределен в это же подразделение. Там он пребывал до 2017 года, пока не был отправлен на АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в 11-й Крамоторский пограничный отряд, прослужив там год. Впоследствии Остафийчук вернулся в 31-й погранотряд.
«Отношение к конфликту [на Украине] плохое. Людей мобилизуют, но они все равно убегают, убегают даже с позиций. К Зеленскому отношусь плохо, потому что так не делается, как он делает. Так что, парни (военнослужащие ВСУ — прим. ТАСС), бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы», — сказал он.
Кроме того, Остафийчук отметил слабую военную подготовку на Украине. «Организация подготовки перед отправлением [на фронт] плохая. Обстановка [среди военнослужащих] очень напряженная — быт плохой, нет доставок [матсредств и продовольствия]. Все надо нести на своих плечах», — добавил пленный.