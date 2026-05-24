Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что Европа не заинтересована в мире

Депутат Верховной рады V-VII созывов отметил, что Владимир Зеленский пользуется этим, потому что без войны его режим обречен.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Европейские страны не заинтересованы в прекращении украинского конфликта и не хотят вкладываться в восстановление страны, а Владимир Зеленский пользуется этим, потому что без войны его режим обречен. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он подчеркнул, что Зеленский, безусловно, является препятствием к миру на Украине, поскольку «война — это и есть среда существования его режима». Однако, продолжил политолог, заинтересованы в продолжении конфликта и глобалисты, представители европейских стран. «Поэтому вопрос войны и мира не только в компетенции Зеленского», — пояснил он.

«Желающих финансировать мир и желающих финансировать Украину после войны пока что не наблюдается. Нет таких стран, которые бы заявили: “Вот завтра будет мир, и мы готовы сотни миллиардов вкладывать в экономику Украины”, — отметил Килинкаров.

По его словам, Зеленский прекрасно осознает, что без войны его режим существовать не сможет, но не понимает, что делать с Украиной без войны.

«В этой ситуации продолжение войны — это единственный способ сохранения режима для Зеленского. И это одна из достаточно выгодных возможностей для западных стран, не принимая непосредственно участие в этом конфликте, использовать Украину в противостоянии с Россией. Поэтому запрос на войну есть, запроса на мир пока нет», — заключил он.