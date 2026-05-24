Стало известно об ударах российскими «Цирконами» и «Кинжалами» по Киеву

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что при ударах по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет. В публикации утверждается, что украинская сторона заявляет в том числе о применении гиперзвуковых ракет «Циркон».
Авторы канала отметили, что основной вопрос заключается в том, какие именно объекты стали целями атаки. Официального подтверждения этой информации не приводится.
Ранее в украинских источниках появились кадры предполагаемого удара ракеты «Орешник» в районе Киева. Подтверждения подлинности видео и типа использованной ракеты нет.
По данным российских военкоров, массированная атака на объекты в украинской столице продолжалась около 10 минут. Утверждается, что по целям были выпущены примерно 15 баллистических ракет.
