Япония обеспокоена военной деятельностью РФ на Дальнем Востоке

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил об обеспокоенности «военной деятельностью России» на Дальнем Востоке и ее стратегическим взаимодействием с Китаем. Об этом сообщает телеканал NHK.

Источник: AP 2024

Глава японского оборонного ведомства посетил базу Макоманаи сухопутных сил самообороны, а также авиабазу Титосэ, расположенные на самом северном острове страны — Хоккайдо.

«Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая “северные территории” (как в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — ред.), имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — отметил Коидзуми в приветственном слове личному составу базы.

Министр подчеркнул, что, несмотря на необходимость усиления обороны на юго-западных рубежах Японии, «Хоккайдо по-прежнему остается важным регионом с точки зрения обороны».

«Важно поддерживать систему обороны без (малейшей — ред.) бреши», — добавил он.

Коидзуми также сообщил, что сроки размещения на базе Камифурано на Хоккайдо ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, в настоящее время находятся на рассмотрении.