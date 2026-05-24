Япония обеспокоена военной деятельностью РФ на Дальнем Востоке

Глава японского оборонного ведомства посетил базу Макоманаи сухопутных сил самообороны, а также авиабазу Титосэ, расположенные на самом северном острове страны — Хоккайдо.
«Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая “северные территории” (как в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — ред.), имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — отметил Коидзуми в приветственном слове личному составу базы.
Министр подчеркнул, что, несмотря на необходимость усиления обороны на юго-западных рубежах Японии, «Хоккайдо по-прежнему остается важным регионом с точки зрения обороны».
«Важно поддерживать систему обороны без (малейшей — ред.) бреши», — добавил он.
Коидзуми также сообщил, что сроки размещения на базе Камифурано на Хоккайдо ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, в настоящее время находятся на рассмотрении.