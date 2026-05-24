Axios: Иран пообещал не создавать ядерное оружие в проекте меморандума

Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает обязательства Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и вести переговоры о приостановке обогащения урана.
Об этом Axios сообщил со ссылкой на неназванного представителя США.
По его словам, документ также предполагает вывод запасов высокообогащённого урана.
Два источника, знакомых с ходом консультаций, добавили порталу, что Иран через посредников дал устные обещания о масштабе уступок, на которые готов пойти.
«Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащённого урана», — заявил чиновник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.
Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.