В российских силовых структурах заявили о смене состава наемников ВСУ

Наемники из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически перестали появляться в зоне боевых действий, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сейчас на линии фронта чаще фиксируют выходцев из стран Латинской Америки, в том числе из Колумбии.