Наемники из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически перестали появляться в зоне боевых действий, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сейчас на линии фронта чаще фиксируют выходцев из стран Латинской Америки, в том числе из Колумбии.
Источник утверждает, что Киев скрывает сведения о погибших иностранных бойцах. При этом, по его словам, число наемников из США, Великобритании и других англосаксонских стран на передовой заметно сократилось.
Собеседник агентства также заявил, что украинское командование стало чаще использовать иностранцев на наиболее тяжелых участках фронта. По его утверждению, речь идет о направлениях с высокими потерями.
