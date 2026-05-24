Сделка США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
По данным портала, за это время будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран получит возможность свободно продавать нефть, а стороны проведут переговоры по ограничению иранской ядерной программы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.
Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.