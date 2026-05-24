ТАСС: Украина не выполнила 11 индикаторов ЕС за 2025 год, но ей выделили транш

Для обхода формальных препятствий для выделения денег Еврокомиссия учла выполнение индикаторов дальнейших отчетных периодов.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия в апреле выделила Украине транш в размере €2,75 млрд в рамках программы Ukraine Facility, хотя Киев не выполнил 11 ею же установленных индикаторов для получения этих денег. Об этом свидетельствуют данные правительства Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Для обхода формальных препятствий для выделения денег Еврокомиссия учла выполнение индикаторов дальнейших отчетных периодов.

Не выполнены, в частности, были следующие требования ЕС: увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда; внесение изменений в процедуру проверки деклараций добропорядочности судей; внесение изменений в законодательство о госслужбе; проведение национальной оценки рисков; отмена приостановки действия закона о государственной помощи; внесение изменений в порядок определения государственной службы по сравнению с иными видами деятельности; совершенствование разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемые источники энергии; назначение номинированного оператора рынка электроэнергии; вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта; поддержка развития эффективного централизованного теплоснабжения; определение специального статуса Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Евросоюз, таким образом, фактически продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что та не выполняет возложенные на нее обязательства. Как отмечал ранее в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010—2014 годах), «не для этого Европейский союз, Великобритания, американцы делали государственный переворот» на Украине, чтобы там произошел финансовый крах. По его словам, «из-за каких-то там 80, 90 млрд [евро], которые необходимы сейчас, никто этот проект прекращать не будет».

Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше