Евросоюз, таким образом, фактически продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что та не выполняет возложенные на нее обязательства. Как отмечал ранее в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010—2014 годах), «не для этого Европейский союз, Великобритания, американцы делали государственный переворот» на Украине, чтобы там произошел финансовый крах. По его словам, «из-за каких-то там 80, 90 млрд [евро], которые необходимы сейчас, никто этот проект прекращать не будет».