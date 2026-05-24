Axios: войска США останутся на Ближнем Востоке на 60 дней при сделке с Ираном

Американские войска, мобилизованные на фоне эскалации с Ираном, останутся в регионе ещё на 60 дней и будут выведены лишь при заключении окончательного мирного соглашения.
Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, вывод сил возможен только после достижения окончательной договорённости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.
Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.