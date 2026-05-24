Патрисия Мендиганьо, которая возглавляет колумбийскую некоммерческую организацию «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están), сообщила, что денежные выплаты не поступают семьям наёмников, служащих в 31-й бригаде Вооружённых сил Украины. Эту информацию передаёт агентство РИА Новости.
Активистка также уточнила, что родственники военнослужащих уже около года не получают никаких ответов на свои запросы о том, где находятся их близкие. «Воинская часть с номером А4773 (речь идёт о подразделении 31-й бригады) не отвечает уже год и не переводит деньги семьям», — подчеркнула Мендиганьо.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали участки линии фронта, где сосредоточено наибольшее количество иностранных наёмников в рядах ВСУ. Этими направлениями оказались харьковское и красноармейское.
Российские военные используют перехваченные БПЛА против ВСУ.