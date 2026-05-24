Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны России.
Дроны самолётного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.
Ранее сообщалось, что в Камешковском округе Владимирской области вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру, что привело к пожару на площади 800 кв. м, пострадавших нет.
