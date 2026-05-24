Число компаний с иностранными инвестициями в Китае с начала года выросло на 6,8%

Министерство коммерции КНР отчиталось о росте в январе—апреле числа компаний с иностранным капиталом на 6,8% к аналогичному периоду прошлого года, до более 530 тыс. Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций превысил $3,6 трлн, сообщает «Синьхуа».

В отчетный период зарегистрировано свыше 20,1 тыс. новых таких предприятий. Еще более 3 тыс. компаний увеличили свои инвестиции в китайскую экономику.

Объем фактически использованных иностранных инвестиций приближается к 287,7 млрд юаней ($42 млрд), что на 10,3% меньше показателя четырех месяцев прошлого года. Рост в этом вопреки общей тенденции демонстрируют высокотехнологичные отрасли — на 20,3% в годовом исчислении, до 116,3 млрд юаней (40,4% от общей суммы).

По данным министерства, наибольший прирост вложений дает Люксембург — в 2,1 раза в годовом исчислении. Прирост капитала из Швейцарии составил 60,8%, из Франции — 58,3%, из США — 24,5%.

